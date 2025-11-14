VIDEO: Policías rescatan un bebé recién nacido abandonado en un basurero en Costa Rica

El menor fue hallado al interior dentro de una alcantarilla y se sabe que presentaba hipotermia

COSTA RICA.- Un bebé recién nacido fue abandonado en un basurero clandestino de San José, Costa Rica, afortunadamente, un grupo de policías halló al menor antes de que corriera un destino fatal, el dramático rescate del menor quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, por lo que, como era de esperarse, los uniformados que participaron en este operativo fueron catalogados como unos auténticos héroes.

Estos lamentables hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles 12 de noviembre en el distrito de Hatillo en San José, Costa Rica y según informaron las autoridades de dicha ciudad, un transeúnte solicitó la asistencia de elementos de la Fuerza Pública que patrullaban la zona pues señaló que se escuchaba el llanto de un bebé en un basurero clandestino ubicado a un costado de la rotonda del sector Rancho Guanacaste, por lo que los uniformados desplegaron una búsqueda que momentos después dio resultados.

El bebé que fue hallado en un basurero clandestino fue trasladado a un hospital. Foto: X: unpoliciadecr

Así fue el momento exacto en el que un bebé abandonado fue rescatado por policías

Los uniformados que atendieron este reporte, señalaron que el bebé fue hallado al interior de una alcantarilla ubicada dentro del referido basurero clandestino, por lo que, con la ayuda de una escalera, uno de los policías bajó a la tubería de aguas residuales para rescatar al menor, quién presentaba signos de hipotermia, por lo que para brindarle calor el oficial abrió su camisola y colocó al menor sobre su pecho y fue de esta manera que en cuanto regresó a la superficie se dirigió a su patrulla para realizar el rápido traslado del menor al Hospital Nacional de Niños (HNN), fue dicha escena la que fue difundida en plataformas digitales.

Este es el estado de salud del bebé rescatado en un basurero clandestino de San José

El Dr. Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños (HNN) de Costa Rica, informó en entrevista para el portal de Repretel que, el bebé que fue hallado en un basurero de Hatillo se encuentra estable y evoluciona favorablemente, confirmó que el menor presentaba signos de hipotermia, además, señaló que, el pequeño apenas tenía algunas horas de nacido y para finalizar, señaló que, por ahora, seguirá internado para darle seguimiento y realizarle otros estudios para descartar que haya contraído alguna infección u otro tipo de enfermedad tras estar expuesto a aguas residuales.

Por otra parte, el Dr. Carlos Jiménez, señaló que el menor todavía no tiene nombre y aclaró que antes de que se le asigne uno, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), deberá concluir sus investigaciones en torno al caso y dependiendo del resultado que arrojen se determinará el futuro del menor, lo cual, será dispuesto en conjunto con múltiples instituciones gubernamentales, tal como se establece en el protocolo de actuación de estos casos.

El bebé que fue rescatado por policías de San José todavía no tiene un nombre. Foto: X: unpoliciadecr

“Lo considero como un hijo”, señala el policía que rescató al bebé

Francisco Quirós es el nombre del oficial de la Fuerza Pública que rescató al recién nacido que fue abandonado en un basurero clandestino de Hatillo y durante una entrevista para Teletica ofreció distintos detalles de su heroica acción, sin embargo, lo que más llamó la atención es que manifestó su deseo de adoptar al menor, pues señaló que desde el momento en el que lo colocó sobre su pecho para darle calor se originó una conexión especial.

El oficial Quirós señaló que le gustaría adoptar al menor que rescató en un basurero de Hatillo. Foto: Teletica

“El sentimiento que me dio cuando lo puse en mi pecho fue protegerlo de cualquier daño. Traté de darle el calor que un padre le da a su hijo, sentir que alguien lo ama en este momento, porque no es fácil. Si tengo que estar para el bebé, lo voy a estar. Sé que podrá sonar muy loco, pero lo considero como un hijo. Él merece un papá. Daría todo por tenerlo ahorita conmigo. Tanto él me salvó a mí, como yo lo salvé a él”, expresó el uniformado, quien ya es considerado como todo un héroe.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.