Alcalde Armando Martínez es nombrado “Tamaulipeco Distinguido del Año”

Resaltan su liderazgo, integridad y compromiso público

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el marco del XXXIII aniversario de la asociación Unidad Tamaulipeca A.C., el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, fue distinguido con el Reconocimiento Tamaulipeco Distinguido del Año 2025 y la Presea “Dr. Norberto Treviño Zapata”, galardones entregados por el C.F.C. Daniel R. Ham Valencia, presidente de dicha organización.

Durante la ceremonia, celebrada en la capital del país, Ham Valencia destacó la trayectoria del mandatario altamirense, subrayando su honestidad, liderazgo y visión humanista en la administración pública. Asimismo, reconoció el compromiso de Martínez Manríquez con la transformación y desarrollo integral de Altamira.

“Su trabajo refleja un alto sentido de responsabilidad y servicio a la comunidad; por ello, hoy celebramos su dedicación y su ejemplo para los tamaulipecos dentro y fuera del estado”, expresó el presidente de Unidad Tamaulipeca.

En su mensaje, el alcalde Armando Martínez agradeció el reconocimiento y afirmó que este tipo de distinciones fortalecen su compromiso con la ciudadanía.

“Es una gran distinción que recibo a nombre del pueblo de Altamira y del Cabildo. Agradezco profundamente esta muestra de apoyo y respaldo a la labor que estamos realizando para construir un mejor futuro para nuestra ciudad”, señaló Martínez Manríquez.

Unidad Tamaulipeca A.C., fundada hace 33 años por ciudadanos originarios de Tamaulipas radicados en la Ciudad de México y su zona metropolitana, tiene como misión fortalecer la identidad estatal, promover valores culturales y reconocer a quienes contribuyen al desarrollo del estado y del país.

El evento se desarrolló en un ambiente de celebración y fraternidad, reafirmando la importancia de reconocer a quienes impulsan con su trabajo el nombre de Tamaulipas más allá de sus fronteras.

Por. Óscar Figueroa