Aumenta hasta 30% el aforo vehicular en Tampico por El Buen Fin

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Buen Fin trajo consigo un aumento de hasta 30 por ciento en el aforo vehicular de Tampico, debido a la llegada de unidades procedentes de la región huasteca y diversos municipios de Tamaulipas, así lo informó Héctor Rodríguez Silva, director de Tránsito y Vialidad.

El funcionario expresó que al puerto arriban vehículos de Álamo, Tampico Alto, Ébano, Tamuín, González, Manuel y Cuauhtémoc, entre otras zonas, cuyos visitantes aprovechan las ofertas comerciales.

Pidió paciencia a los automovilistas ante el incremento tanto de vehículos como de peatones en las principales calles y avenidas. Advirtió que la prisa suele provocar percances.

Rodríguez Silva señaló que el tiempo de traslado prácticamente se duplicó, ya que rutas que antes tomaban entre 15 y 20 minutos ahora requieren de 25 a 30, debido a estacionamientos saturados y tráfico constante en el primer y segundo cuadro de la ciudad.

Recomendó salir con anticipación y conducir con precaución para evitar accidentes.

Dijo que la instrucción de la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, es priorizar la seguridad vial, motivo por el cual se desplegó un operativo con 92 elementos distribuidos en la zona centro, la zona dorada, avenidas Ejército Mexicano, Universidad y la carretera Tampico–Mante.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón