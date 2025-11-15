Bomberos de Altamira necesitan camiones y una subestación

​El coordinador administrativo de Bomberos Municipales, José Ángel Hernández Pérez, detalló que se requiere un camión en la subestación de Villa Cuauthemoc.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los Bomberos Municipales de Altamira necesitan la asignación de nuevos camiones y la construcción de una subestación en la zona sur. El objetivo es mejorar el tiempo de respuesta y la atención de emergencias, especialmente en la zona rural y carreteras.

Explicó la necesidad de contar con equipo y personal en la zona de Cuauhtémoc, donde también se necesita una unidad.

“​Cuando menos una unidad en la subestación de la zona de Villa Cuauhtémoc para atender todas las emergencias de aquellos ejidos y los accidentes de carretera, últimamente se han atendido choques de camiones y se necesita tener una pronta respuesta con un camión”.

El funcionario indicó que el plan es tener un camión en la subestación de la zona sur, otra unidad en la zona de Cuauhtémoc, y dos unidades en la zona centro en donde se cuenta con un tanque ligero que almacena aproximadamente 500 litros de agua.

​Hernández Pérez destacó la importancia del apoyo de otros cuerpos de rescate en el municipio.

“​Los Grupos Voluntarios son de bastante ayuda para nosotros porque a veces atendemos un servicio y a veces las emergencias son simultaneas y nos apoyamos”, concluyó el bombero.

Por. Óscar Figueroa

La Razón