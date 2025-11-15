Convocan a Mega Maratón “Edu Causa” para apoyar a familias afectadas por inundaciones en Veracruz

El evento, en modalidad en línea, se realizará el sábado 29 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En solidaridad con las familias que perdieron su patrimonio en Veracruz tras el desbordamiento de ríos, Adriana Del Ángel Martínez, directora de Itare Inmobiliaria y Edna Rivera López, maestra de educación especial y directora de Atención Múltiple en Altamira, anunciaron el Mega Maratón “Edu Causa”.

El evento, en modalidad en línea, se realizará el sábado 29 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con el objetivo de recaudar fondos para quienes aún enfrentan necesidades urgentes.

Las organizadoras explicaron que las ponencias estarán a cargo de especialistas en temas de actualidad, como la Inteligencia Artificial, así como rubros fiscales, mercadotecnia y marketing digital.

Expresaron que se busca obtener recursos para apoyar a familias vulnerables que siguen padeciendo las secuelas de las lluvias torrenciales registradas meses atrás que aún requieren alimentos, ropa, artículos básicos y útiles escolares y como la modalidad es a distancia ya hay personas de Colombia interesadas en asistir.

Rivera López indicó que el Mega Maratón es impulsado por el Club Rotario Xalapa, el cual solicita una aportación de 100 pesos para acceder a las conferencias. Todo lo recaudado se destinará a la compra de despensas que serán entregadas de manera transparente y organizada a familias del norte de Veracruz.

Además, se habilitaron dos centros de acopio para recibir despensa, artículos de higiene, agua embotellada, ropa de invierno, calzado y mantas. Están ubicados en Morelos #11, colonia Petrolera de Naranjos, Veracruz de 9:00 a 16:00 horas y en el kilómetro 13.5 del Libramiento Poniente, nave 2 de la Central de Abastos de 8:00 a 14:00 horas.

Las personas interesadas en registrarse y aportar su donativo pueden hacerlo en: www.ai-tech.mx/eventoseducausa.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón