Detienen a una Guardia Estatal de Tamaulipas tras operativo en Nuevo León

Una agente fue detenida en General Bravo, Nuevo León, por presunta violación a la Ley Federal de Armas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que una mujer integrante de la Guardia Estatal, identificada como Narda «N”, fue detenida el pasado 13 de noviembre en el municipio de General Bravo, Nuevo León, por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se realizó durante acciones de vigilancia en la zona, donde elementos de seguridad detectaron presuntas irregularidades relacionadas con la portación de armamento. Al verificar sus datos en la base institucional, se confirmó que la mujer forma parte de la corporación

estatal, lo que activó los protocolos internos.

La autoridad estatal señaló que se dio vista de inmediato al área de Asuntos Internos de la Guardia Estatal para iniciar la investigación administrativa correspondiente y determinar si hubo alguna falta al régimen disciplinario.

Tras la detención, Narda “N” fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de continuar con las indagatorias y definir su situación jurídica conforme a derecho.

El Gobierno de Tamaulipas reiteró que ninguna persona, sin importar el cargo que ocupe, está por encima de la ley ni de los valores institucionales. Además,

refrendó su compromiso con la construcción de la paz y con la depuración constante de los cuerpos de seguridad.