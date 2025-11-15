Disminuyen 50% los reportes de violencia familiar en Altamira

El funcionario atribuyó esta disminución al trabajo conjunto que mantienen las autoridades locales y estatales.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los reportes de violencia familiar en Altamira han bajado en un 50 por ciento, aseguró el secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez.

Destacó que la disminución de las denuncias ocurre después de mucho tiempo y se nota sobre todo en el fraccionamiento Jardines de Arboledas, una zona que anteriormente presentaba alta incidencia.

“Hemos entrado a trabajar de manera conjunta con las demás autoridades, sobre todo con la Guardia Estatal”.

A pesar de que el descenso en las cifras es un cambio significativo, en lo que va del año suman mil casos de violencia familiar en Altamira.

Los fraccionamientos Jardines de Arboledas y Los Mangos se identificaron como las zonas con mayor incidencia.

«Estamos hablando de más de mil casos en lo que va del año, es una situación que debemos revisar y a petición del Presidente se presentó un informe para atacar de manera precisa el lugar donde se está cometiendo».

Por. Oscar Figueroa

La Razón