Fallece Don Roberto en Nuevo Laredo; estaba internado tras caer en su domicilio

NUEVO LREDO, TAM .- Luego de sufrir una caída en su domicilio, resultando lesionado, Roberto “F”, de 55 años, falleció en el Hospital IMSS “La Bandera” de Nuevo Laredo, luego de permanecer internado desde el 6 de noviembre.

De acuerdo con el personal médico, el paciente presentaba antecedentes de diabetes, hipertensión y epilepsia, condiciones que complicaron su estado de salud durante los días posteriores a su ingreso.

Pese a la atención recibida, Roberto “F” perdió la vida este día a causa de complicaciones relacionadas con sus padecimientos.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio tras el reporte correspondiente y confirmaron el deceso.

En la revisión preliminar, observaron el cuerpo sobre una camilla, sin signos vitales y sin huellas de violencia visibles, por lo que no se presume la participación de terceros.

En el lugar también fue entrevistada Juana María “P”, prima del fallecido, quien confirmó los antecedentes médicos y señaló que el deceso fue notificado por el médico tratante.

El caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado para el trámite correspondiente y la expedición del certificado de defunción.