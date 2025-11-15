Fiscalía investiga relleno ilegal de un jagüey en Altamira

​El director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herver Zarate, explicó que el seguimiento de la denuncia se ha hecho a través de la Dirección Jurídica.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el relleno ilegal de un jagüey, ubicado en La Pedrera, en Altamira.

Fue el gobierno municipal quien interpuso la denuncia, al considerar que el relleno provocó inundaciones a las familias que viven en los alrededores hace un mes aproximadamente.

​El director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herver Zarate, explicó que el seguimiento de la denuncia se ha hecho a través de la Dirección Jurídica.

“​No tenemos el estatus de la respuesta de la fiscalía, ese caso no lo está viendo directamente Ecología, sino que es la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Dirección Jurídica”.

El funcionario enfatizó que la denuncia se interpuso por las consecuencias que trajo el relleno del cuerpo de agua en una zona vulnerable.

Durante la contingencia, varias familias de la Pedrera tuvieron que ser evacuadas por el desbordamiento del jagüey.

“​En el caso de los rellenos que en temporada de lluvias provocaron una inundación en áreas adyacentes que están en proceso»

Por. Óscar Figueroa

La Razón