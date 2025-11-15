Hombre confiesa en vivo a buscadoras que enterró a 5 personas en Tlaquepaque

El hecho fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de ese grupo.

GUADALAJARA.- Activistas del colectivo Guerreros Buscadores, quienes dieron a conocer el caso del Rancho Izaguirre, realizaron un nuevo hallazgo de cinco cuerpos de hombres y mujeres en un predio ubicado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. El hecho fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de ese grupo.

En marzo pasado, Guerreros Buscadores dio a conocer el hallazgo de cientos de prendas, zapatos, mochilas, fotografías, cuadernos y hasta cartas de personas que presuntamente estuvieron retenidas en el Rancho Izaguirre, en donde al parecer el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba de manera forzosa a las personas, decenas de las cuales acudían bajo la promesa de una oferta laboral.

El hallazgo se convirtió en una cobertura mediática e internacional de medios de comunicación, pero de alguna manera, también en la esperanza de madres y padres buscadores, quienes buscan a sus hijos, hermanos, amigos o familiares desaparecidos, justamente para localizarlos.

El nuevo caso fue grabado por una de las madres buscadoras del colectivo, quien, junto a otros activistas, llegaron a un predio en Tlaquepaque, en donde, de manera anónima recibieron un reporte de que había restos humanos. Al llegar, les abrieron la puerta y las dejaron pasar, lo que les causó sorpresa.

«Esta persona que está agarrando las bolsas es el culpable», activistas hallan en vivo restos

Las buscadoras comenzaron a grabar y a transmitir directamente en redes sociales, en donde mostraron el terreno. «Son como paracaidistas porque tienen muchísima basura y pienso que el señor pensó que no íbamos a encontrar nada, pero nosotras somos muy aferradas», dijeron en el live.

El reporte que recibieron las buscadoras era sobre un predio en donde posiblemente se hallaban los restos de dos mujeres y tres hombres, en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque, en donde efectivamente, la persona que les abrió la puerta confesó que enterró a 5 personas en el 2020.

«El señor nos está indicando en donde lo enterró, esta persona que está agarrando estas bolsas es quien es el culpable de que tantas familias que estemos sufriendo», revelaron las buscadoras en el live que realizaron en sus redes sociales.

Al lugar llegaron policías municipales de Tlaquepaque, así como personal de la Guardia Nacional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO