La Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, hizo del conocimiento del público en general

El proyecto contará con 4 carriles de circulación continua.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Se han iniciado los trámites correspondientes a la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relativos al proyecto denominado “Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de la Prolongación del Boulevard José López Portillo, Tramo: Av. Carlos Adrián Avilés – Libramiento Naciones Unidas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas” el cual consiste en la Construcción de la Prolongación del Boulevard José López Portillo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el área del proyecto es de tipo lineal y comprende una longitud de 2.448 km, señalando que se encontrara en el margen derecho (sur) del río San Marcos.

El proyecto contará con 4 carriles de circulación continua 3.20 m cada uno, sobre dos calzadas de 10.90 m con circulación en dos sentidos, además de un acotamiento lateral (estacionamiento/bahía de transporte) de 3.50 m, una faja de protección de 1.00 m, acotamiento central de 4.20 m (2.10 m de cada lado), banqueta de 2.50 m, área verde de 1.50 m y por último, contará con una ciclovía bidireccional con un ancho de 3.00 m dando con un ancho total de corona de 33.00m

Este proyecto se localizará en un ambiente con presencia de vegetación secundaria altamente perturbada derivada de matorral submontano con fuerte presión de desarrollo urbano y vegetación secundaria derivada de bosque de galería, con baja diversidad florística y sin presencia de especies en categoría de riesgo bajo la NOM- 059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, no se prevén impactos significativos negativos, ya que la vegetación existente no representa un ecosistema primario ni de alta sensibilidad.

La Prolongación del Boulevard José López Portillo Tramo: Av. Carlos Adrián Avilés – Libramiento Naciones Unidas, es un proyecto ambientalmente viable y socialmente beneficioso, que se alinea con los principios de desarrollo sostenible.

Su ejecución, acompañada de las medidas de mitigación y compensación adecuadas, justifica plenamente su realización, aportando mejoras significativas al Sistema Ambiental Regional y al bienestar del área urbana de la zona sureste, colindante al rio San Marcos de Cd Victoria, Tamaulipas.

Lo antes descrito, se hace en cumplimiento del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).