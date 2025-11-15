Llaman a reflexionar en el Día Mundial sin Alcohol: una enfermedad silenciosa con alto costo social

Es por ese motivo que hoy 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, que busca crear conciencia respecto a las afectaciones físicas y psicológicas que provoca esa sustancia

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La ingesta de alcohol se ha normalizado en la cotidianidad. En las reuniones de amistades o familiares se observa con naturalidad.

Sin embargo, la constante ingesta de bebidas etílicas anualmente cobra la vida de más de tres millones de personas.

Es por ese motivo que hoy 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, que busca crear conciencia respecto a las afectaciones físicas y psicológicas que provoca esa sustancia, que afecta cada vez más a personas menores de edad, Alcohólicos Anónimos ha reportado que en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira se han detectado casos de alcoholismo en niños de 12 años.

El Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud fue implementado por la Organización Mundial de la Salud; el objetivo es determinar la intensidad del consumo, sus consecuencias y las políticas aplicadas en distintos países.

El alcoholismo se convirtió en una enfermedad en el siglo XX. Además de muertes, el alcohol provoca a nivel mundial millones de accidentes de tráfico, traumatismos y discapacidades que afectan a cerca de 50 millones de personas año con año.

Más de 200 enfermedades y trastornos, fallas de memoria, daños en hígado, corazón, distintos tipos de cáncer, aumento de la presión arterial, accidentes cerebrovasculares, irritabilidad, violencia, dificultades de erección, alteraciones neurológicas y daños al feto durante el embarazo derivan del consumo de alcohol.

La ingesta de bebidas alcohólicas se permite ante la presión social,la falta de autoestima o la depresión.

En apoyo a las personas que afrontan problemas con la bebida, surgió Alcohólicos Anónimos (A.A.) fue fundada el 10 de junio de 1935 por Bill W. y el Dr. Bob, quienes se conocieron en Akron, Ohio. En México, A. A. se creó a principios de la década de 1940 y en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira existen distintos grupos como New York que cuentan con página en redes sociales en dónde se brinda acompañamiento.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón