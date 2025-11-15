Sector hotelero de Altamira mantiene expectativas pese a costos

Actualmente operan entre 14 a 15 hoteles en Altamira, la mayoría de tres estrellas, aunque también hay de cuatro, suman en conjunto 1,500 habitaciones.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Pese al aumento en los costos operativos, el sector hotelero de Altamira mantiene expectativas positivas para concluir el año 2025. El empresario Gonzalo Urbina Betancourt, afirmó que el movimiento económico en el municipio se ha mantenido estable.

​“Hasta ahora vamos bien, nos estamos preparando para los días de vacaciones que siempre dejan buenos resultados para todo el comercio».

Destacó que el turismo de negocios continúa como el principal cliente para los hoteles de Altamira, impulsado por la actividad industrial y portuaria. No obstante, reconoce la necesidad de fortalecer la promoción turística para diversificar la afluencia de visitantes.

​“Aquí hay mucho trabajo en la zona, tanto en el puerto como en la industria, pero también debemos aprovechar el turismo que genera beneficios para todos”, terminó Gonzalo Urbina Betancourt.

Por. Óscar Figueroa

La Razón