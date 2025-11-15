Tamaulipeco es ‘colchonero’

Ronaldo Nájera firmó con Atlético de Madrid tras un año

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El tamaulipeco Ronaldo Nájera dio finalmente el paso que llevaba meses persiguiendo. Tras su estancia en España, logró arreglar su visa de trabajo y hoy ya es formalmente jugador del Atlético Madrileño, la segunda escuadra de los Colchoneros.

Con 22 años, Ronny suma cerca de tres meses en territorio europeo, pero fue hasta este día cuando su fichaje quedó oficializado con todos los papeles en regla. Podrá ver acción en cuanto se abra el mercado de fichajes e inscripciones.

Incluso, el oriundo de El Mante ya tuvo la oportunidad de entrenar varias veces con el primer equipo dirigido por Diego Simeone. Un privilegio que muy pocos mexicanos han tenido.

“Quiero hacer las cosas bien, destacar y quedarme mucho tiempo en el futbol europeo para jugar con los mejores”, mencionó Nájera tras el anuncio de su fichaje.

Ronaldo con San Luis disputó 33 juegos en primera división y en su primer temporada logró tres goles y dio cuatro asistencias, y en la segunda, que fue este Apertura 2025 en su inicio de torneo antes de que se fuera a Europa, jugó tres juegos y anotó un gol.

Por Daniel Vázquez

Expreso