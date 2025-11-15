Tiene Altamira más de 10 tarifas de pasaje

Las tarifas más altas se aplican a la zona rural por las grandes distancias que recorren las unidades.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El transporte público de Altamira opera con un promedio de diez tarifas de pasaje distintas, debido a las amplias distancias que cubren las rutas en el municipio.

Mientras los tramos cortos mantienen un costo de 11 pesos, similar a Tampico y Madero, el precio del pasaje se eleva hasta los 25 pesos en zonas más alejadas.

​El director de Transporte Público, Jorge Óscar Luna Loya, detalló que el municipio cuenta con 16 rutas que aglutinan un promedio de mil 600 vehículos y las tarifas varían acorde a la extensión de los trayectos.

Comentó que, aunque no existe una versión oficial por parte de las autoridades de transporte, se espera un aumento al pasaje.

​”No hemos tenido una versión oficial, pero esperamos que se aumente, yo creo que la ciudadanía sabe que hay un incremento cada año, las refacciones suben cada año por la terracería”.

​El funcionario señaló que la salitre del ambiente y la condición de las terracerías que predominan en Altamira impactan de forma negativa el estado de los vehículos.

“​Lo que sí ha aumentado mucho es el mantenimiento de los vehículos y se acaban, sabemos que la salitre afecta bastante a los carros, se van picando”.

Jorge Óscar Luna Loya, agregó que ​las tarifas más altas se aplican a la zona rural por las grandes distancias que recorren las unidades.

