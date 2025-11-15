Tiene Altamira más de 10 tarifas de pasaje

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El transporte público de Altamira opera con un promedio de diez tarifas de pasaje distintas, debido a las amplias distancias que cubren las rutas en el municipio.
Mientras los tramos cortos mantienen un costo de 11 pesos, similar a Tampico y Madero, el precio del pasaje se eleva hasta los 25 pesos en zonas más alejadas.
El director de Transporte Público, Jorge Óscar Luna Loya, detalló que el municipio cuenta con 16 rutas que aglutinan un promedio de mil 600 vehículos y las tarifas varían acorde a la extensión de los trayectos.
Comentó que, aunque no existe una versión oficial por parte de las autoridades de transporte, se espera un aumento al pasaje.
”No hemos tenido una versión oficial, pero esperamos que se aumente, yo creo que la ciudadanía sabe que hay un incremento cada año, las refacciones suben cada año por la terracería”.
El funcionario señaló que la salitre del ambiente y la condición de las terracerías que predominan en Altamira impactan de forma negativa el estado de los vehículos.
“Lo que sí ha aumentado mucho es el mantenimiento de los vehículos y se acaban, sabemos que la salitre afecta bastante a los carros, se van picando”.
Jorge Óscar Luna Loya, agregó que las tarifas más altas se aplican a la zona rural por las grandes distancias que recorren las unidades.
Por Oscar Figueroa
La Razón