Trabajador de Izzy que cayó de un segundo piso falleció en un hospital

La información difundida refiere que de manera accidental el técnico cayó desde considerable altura, golpeándose en la cabeza contra el pavimento.



12:40 pm

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Debido a las graves heridas que sufrió al caer de un segundo piso mientras realizaba una instalación, un trabajador de la empresa Izzy falleció mientras era atendido en un hospital en Ciudad Madero. La víctima fue identificada como Irving Christian N, quien realizaba su labor la tarde este sábado en un inmueble del fraccionamiento Jardines de Arboledas en Altamira. La información difundida refiere que de manera accidental el técnico cayó desde considerable altura, golpeándose en la cabeza contra el pavimento. Brigadistas de la base Bomberos Voluntarios de Tamaulipas lo trasladaron de urgencia a un hospital donde por desgracia falleció poco después de su ingreso, dando fe de los hechos personal de la Fiscalía General de Justicia que integra la respectiva carpeta de investigación.