Turismo impulsará el crecimiento de la construcción, señala Concamin

Aseguró que incrementar este porcentaje es indispensable para que México pueda responder a las oportunidades generadas por el crecimiento del turismo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El turismo apunta a convertirse en un motor decisivo para el repunte de la industria de la construcción en México, afirmó Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), al subrayar que este sector demanda infraestructura sólida y bien planificada, por lo que el trabajo conjunto entre autoridades y empresas será clave para aprovechar el impulso.

Malagón expresó que el desarrollo turístico exige obras como carreteras, escuelas, vivienda y espacios públicos, lo que coloca a la construcción en el centro de la actividad económica ligada a este rubro. Sin embargo, advirtió que para sostener ese ritmo se requiere un mayor flujo de recursos que permita concretar proyectos de manera eficiente y a la velocidad que demanda el país.

El dirigente empresarial señaló que actualmente la inversión pública y privada destinada a infraestructura equivale apenas al 2.22% del Producto Interno Bruto, cifra que consideró insuficiente frente a las necesidades nacionales.

Aseguró que incrementar este porcentaje es indispensable para que México pueda responder a las oportunidades generadas por el crecimiento del turismo.

Reconoció que en los últimos años la industria de la construcción ha mostrado avances importantes y una mayor profesionalización. Admitió que el sector todavía enfrenta retos y necesita redoblar esfuerzos para alcanzar el nivel de competitividad que exige el escenario turístico actual.

Por Cynthia Gallardo

La Razón