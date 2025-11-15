Visitan Playa Miramar durante el puente vacacional

MADERO, TAMAULIPAS.- Turistas provenientes de Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo arribaron este sábado a Playa Miramar para aprovechar el puente vacacional y las condiciones favorables del clima.
Desde temprana hora, las familias ocuparon palapas y áreas recreativas.
El día se mantiene soleado y con el mar en calma, lo que permite que disfruten de un buen chapuzón
Los paseantes realizan recorridos por el malecón.
Los comerciantes reportaron un flujo constante de visitantes Y advierten que este tipo de afluencia confirma la preferencia de los viajeros por el principal destino de playa del sur de Tamaulipas.
Por José Luis Rodríguez Castro La Razón