Visitan Playa Miramar durante el puente vacacional

Desde temprana hora, las familias ocuparon palapas y áreas recreativas.

MADERO, TAMAULIPAS.- Turistas provenientes de Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo arribaron este sábado a Playa Miramar para aprovechar el puente vacacional y las condiciones favorables del clima.

El día se mantiene soleado y con el mar en calma, lo que permite que disfruten de un buen chapuzón

Los paseantes realizan recorridos por el malecón.

Los comerciantes reportaron un flujo constante de visitantes Y advierten que este tipo de afluencia confirma la preferencia de los viajeros por el principal destino de playa del sur de Tamaulipas.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón