¿Y la Generación Z? En Victoria fue una marcha de jóvenes, sin jóvenes

Y es que el murmullo que llenó la calle venía, en más del 90 por ciento, de gargantas de entre 40 y 60 años… y más allá.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La convocatoria prometía un grito juvenil, con vigor y frescur, pero la realidad en Cd. Victoria tomó otro rumbo.

Desde antes del mediodía, en el primer cuadro de la capital de Tamaulipas, comenzó a formarse un contingente que, al principio, se vio rebasado por periodistas que esperaban ver a adolescentes y adultos no mayores de 30 años, manifestarse en contra de un sistema que «les ha quedado a deber».

Pero todo fue contrario a lo esperado, no había, ni hubo esa frescura universitaria que en nada llevaba el estilo de lo que se llamó «Marcha de la Generación Z».

Y es que el murmullo que llenó la calle venía, en más del 90 por ciento, de gargantas de entre 40 y 60 años… y más allá.

Dicha marcha, estaba programada a las 11 de la mañana en dos puntos de la capital: sobre la Plaza Hidalgo (del 8) y en el Patinadero del Estadio, pero ni la hora, ni los convocados se pudo cumplir.

En contraste: un desfile algo pausado y firme de adultos que rebasan la mitad del siglo y que encontraron en la marcha un espacio para solicitar cumplimiento del gobierno Federal en temas de salud y seguridad principalmente.

A paso lento, sobre ma calle Hidalgo (desde el 9 hasta el 15) algunos llevaron sombreros (en apoyo al también Movimiento del Sombrero) bolsas de medicamentos en la mano, cartulinas y arengas para la «salvación» de México.

Así también, los asistentes destacaron que la saturación de clínicas del IMSS e ISSSTE complica la atención de enfermedades crónicas, indicaron que las listas de espera se han ampliado y que las ventanillas no responden a la demanda real de servicios en la capital del estado.

La presencia reducida de jóvenes contrastó con el objetivo inicial de la convocatoria, pese a la expectativa de participación estudiantil la movilización quedó en manos de un grupo etario distinto que enfocó la agenda en temas de salud pública y atención institucional.

El desarrollo de la marcha mostró una desconexión entre la intención original y el perfil real de los asistentes, lo que permitió observar que las demandas más visibles se relacionaron con necesidades específicas de adultos mayores y no con causas propias de la generación joven.

Entre los puntos mencionados se incluyó la insuficiencia de pensiones frente al aumento del costo de vida, además de la necesidad de mejorar procesos administrativos que dificultan trámites básicos para personas con movilidad reducida o padecimientos permanentes.

La jornada concluyó sin incidentes relevantes y dejó como principal registro que la convocatoria juvenil fue asumida por un sector distinto, lo que evidenció prioridades diversas y una agenda centrada en servicios médicos más que en la narrativa generacional prevista.

Por Antonio H..mandujano