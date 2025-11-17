50 reportes diarios de drenajes ‘tapados’ en colonias de Altamira

Los drenajes azolvados reciben solución con labores de limpieza y mantenimiento de líneas de desagüe, colectores y pozos de visita, mediante el empleo de camiones de presión y vacío, o bien, con el cambio de tuberías

ALTAMIRA, TAM.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Altamira recibe un promedio de cincuenta reportes diarios, de los cuales la mayoría se relaciona con problemas de drenajes «tapados».

Esta cifra es parte de las más de seis mil peticiones que el organismo ha recibido desde el pasado mes de mayo.

El gerente general de Comapa, Gabriel Arcos Espinosa, detalló que a la fecha se han atendido el 83 por ciento de las 6 mil 353 peticiones recibidas, un 3 por ciento está en proceso de atención y el 14 por ciento restante está pendiente.

​Indicó que los drenajes azolvados reciben solución con labores de limpieza y mantenimiento de líneas de desagüe, colectores y pozos de visita, mediante el empleo de camiones de presión y vacío, o bien, con el cambio de tuberías.

​»Recientemente efectuamos reparaciones y reposiciones de líneas de drenaje en la Miramar, Nuevo Tampico, y Alameda; reparaciones de fugas de agua limpia en Colinas de Altamira; eliminación de aguas residuales en el sector Guadalupe Cervantes; reposición de pavimento en la Zona Centro y en la colonia Monte Alto, mantenimiento de cárcamos, así como la reposición de tapas y brocales en diferentes sectores», explicó Gabriel Arcos Espinosa.

El organismo también ha atendido reportes de fugas de agua, instalación, reposición y reubicación de tomas de agua, instalación de descargas sanitarias, reposición de pavimento, baja presión y calidad del agua, distribución de agua en pipas y trabajos varios.

Desde octubre del 2021 a la fecha, Comapa Altamira ha repuesto alrededor de 35 kilómetros de tubería nueva en todo el municipio.

Por Óscar Figueroa

La Razón