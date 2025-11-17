Al menos ocho muertos y una decena de heridos fue el saldo de un ataque armado durante un evento de carreras de caballos en, Chihuahua

CHIHUAHUA, MÉXICO.- Al menos ocho muertos y una decena de heridos fue el saldo de un ataque armado durante un evento de carreras de caballos este sábado 15 de noviembre en Parral, Chihuahua. Los hechos se dieron en el Hipódromo de carreras conocido como Santa Teresa, cuando se desarrollaban las competencias, provocando un operativo conjunto entre los tres niveles de gobierno. De acuerdo con medios locales, entre las víctimas se encuentran civiles inocentes, además de presuntos integrantes de grupos criminales. ¿Qué se sabe del ataque armado durante carrera de caballos en Chihuahua? En videos difundidos en redes sociales, se aprecia el momento en que se realizaba una competencia, y al avanzar unos pocos metros se escuchan disparos. Fue entonces que los asistentes corrieron a buscar refugio, algunos incluso debajo de los automóviles, mientras seguía el ataque. Un Ataque armado en Parral, Chihuahua , durante carreras de caballos en los carriles Santa Teresa , dejó al menos seis personas fallecidas y once heridas. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el evento y abrió fuego contra asistentes y participantes. pic.twitter.com/Wf9Zyc9m1Y — Marco A.Tlatelpa (@MarcoATlatelpa) November 16, 2025 Se indicó que el intercambio de disparos en la carrera de caballos de Parral tendría relación con un conflicto entre cárteles. Los hechos habrían sucedido cerca de las 16:30 horas, cuando se desató el conflicto entre integrantes del cártel de «La Línea» y de ‘Los Salgueiro’, que son cabecillas del Cártel de Sinaloa en la región. Las carreras de caballos eran transmitidas en vivo a través de la página de Carril de Carreras Santa Teresa de Parral. En la grabación se escuchan diversas ráfagas de disparos, gritos de los presentes, y se ve cuando algunas personas se arrojan al suelo para tratar de ponerse a salvo. Medios locales apuntan que uno de los objetivos del ataque era identificado como «Benito», mientras que sus acompañantes fueron agredidos. Al sitio acudieron elementos de los tres niveles de gobierno, para acordonar el recinto e iniciar con las primeras investigaciones. Además de los disparos en la carrera de caballos, se reportaron bloqueos en la carretera Parral-Jiménez, la cual había sido cerrada en ambos sentidos con tractocamiones, por lo que el gobierno local recomendó a la ciudadanía evitar transitar por esa carretera. CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS