Al menos ocho muertos y una decena de heridos fue el saldo de un ataque armado durante un evento de carreras de caballos en, Chihuahua

Los hechos habrían sucedido cerca de las 16:30 horas, cuando se desató el conflicto entre integrantes del cártel de «La Línea» y de ‘Los Salgueiro’, que son cabecillas del Cártel de Sinaloa en la región.
Las carreras de caballos eran transmitidas en vivo a través de la página de Carril de Carreras Santa Teresa de Parral.
En la grabación se escuchan diversas ráfagas de disparos, gritos de los presentes, y se ve cuando algunas personas se arrojan al suelo para tratar de ponerse a salvo.
Medios locales apuntan que uno de los objetivos del ataque era identificado como «Benito», mientras que sus acompañantes fueron agredidos.
Al sitio acudieron elementos de los tres niveles de gobierno, para acordonar el recinto e iniciar con las primeras investigaciones.
Además de los disparos en la carrera de caballos, se reportaron bloqueos en la carretera Parral-Jiménez, la cual había sido cerrada en ambos sentidos con tractocamiones, por lo que el gobierno local recomendó a la ciudadanía evitar transitar por esa carretera.
