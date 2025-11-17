Así fue como ‘Pipo’, ligado a un cartel mexicano y detenido en España, fingió su muerte para escapar; hizo 7 cirugías a su rostro

Wilmer Chavarría, líder máximo de Los Lobos, cambió de identidad tras pasar ocho años encarcelado e intentó esconderse en Europa.

ESPAÑA.- ​ Wilmer Geovanny Chavarría Barre fue detenido en España este domingo 16 de noviembre. Hace aproximadamente cuatro años, el hombre conocido como Pipo fingió su muerte para escapar de la justicia y, desde entonces, se sometió siete veces a cirugía para cambiar su rostro.

Pipo es el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, y era catalogado como un delincuente de alta peligrosidad.

​En palabras de Daniel Novoa, presidente de Ecuador, Chavarría Barre era el hombre «más buscado de la región» y «el objetivo (criminal) de más alto valor».

«Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país», escribió el mandatario de Ecuador en X.

¿Cómo fingió su muerte?

De acuerdo con Pablo Vinicio Dávila Maldonado, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, Pipo fingió su muerte por coronavirus en 2021, en medio de la pandemia de covid-19, y cambió su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela.

El hombre cuenta con un amplio catálogo de delitos, tales como plagio con muerte, narcotráfico, delitos contra la vida, robo y lesiones, entre otras. Estuvo encarcelado de 2011 a 2019, cuando obtuvo un beneficio penitenciario y salió de prisión.

Se presume que manejó operaciones criminales durante esos ocho años, mientras estuvo preso en la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi. Además, sería responsable de al menos 400 muertes.

​Sometió su rostro a cirugía 7 veces

En 2021, luego de aparentar que había fallecido, cambió de identidad en Venezuela, obtuvo un pasaporte de Colombia, con el que viajó a España en 2022, y trasladó sus operaciones a Europa, de acuerdo con John Reimberg, ministerio del Interior Ecuador.

En entrevista para TC Televisión, el funcionario detalló que Pipo «cambió siete veces su rostro, hizo siete veces cirugías a su rostro para que no lo puedan reconocer».

Sin embargo, Chavarría fue capturado en la ciudad de Málaga, donde había llegado procedente de Marruecos. Autoridades señalaron que alternaba su residencia entre España y Dubái.

MÁXIMO NARCOTRAFICANTE FINGIÓ SU MUERTE PARA ASEGURARSE IMPUNIDAD, PERO EN ESTE GOBIERNO. EL MENSAJE ES DIRECTO Y NO DEJA DUDAS, DONDE SE ESCONDAN, IREMOS POR ELLOS Y LOS VAMOS A ENCONTRAR. Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país… pic.twitter.com/23rfQT0Gol — John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025

Vínculo con el CJNG

En Europa, Wilmer Chavarría tenía bajo su mando operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, «dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos».

#ATENCIÓN || Capturamos a alias “#Pipo”, objetivo de más alto valor para el país, líder del grupo delincuencial “Los Lobos” y uno de los criminales más buscados de la región. Fue detenido en Málaga, España, gracias a un trabajo articulado entre #PolicíaEcuador y #PolicíaEspaña.… pic.twitter.com/BNewSLhdhq — GraS. Pablo Vinicio Dávila Maldonado (@CmdtPoliciaEc) November 16, 2025

CON INFORMACIÓN DE MILENIO.