Autobús de peregrinos choca contra pipa de gasolina y se incendia, al menos 45 personas perdieron la vida en Arabia Saudita

Las personas se dirigían a realizar ritos religiosos cuando ocurrió la tragedia; las autoridades trabajan para identificar a las víctimas fallecidas

Al menos 45 peregrinos perdieron la vida en un fatal accidente vial ocurrido en una carretera cercana a Medina, en Arabia Saudita, luego de que el autobús en el que viajaban se estrelló contra una pipa que transportaba combustible. Según medios locales, la magnitud del impacto generó un incendio de grandes proporciones, el cual fue captado en video y que, según las autoridades, complicó las labores de rescate de las víctimas.

La mayoría de los pasajeros que viajaban en el autobús eran ciudadanos indios, varios procedían de la ciudad de Hyderabad, según los primeros informes compartidos por medios de la India. La colisión provocó que ambos vehículos comenzaran a arder casi de inmediato, lo que redujo el tiempo disponible para que los peregrinos pudieran ponerse a salvo.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar reportaron que la intensidad de las llamas dificultó el acceso a las unidades siniestradas durante los primeros minutos posteriores al choque, por lo que varias personas perdieron la vida como consecuencia de las llamas, puesto que no pudieron salir a tiempo del autobús en el que viajaban.

De acuerdo con la información dada a conocer por la prensa local, el autobús transportaba peregrinos que se dirigían a cumplir ritos religiosos en la región. La zona del accidente quedó asegurada por elementos locales a fin de facilitar las labores de recuperación y permitir el trabajo de los cuerpos de rescate y de los equipos que iniciaron el proceso de identificación de las víctimas.

Autoridades trabajan para identificar a los fallecidos

Las autoridades indicaron que ya trabajan en el reconocimiento de los cuerpos y en la recopilación de datos que permitan esclarecer las causas que llevaron a la colisión. El siniestro se encuentra bajo investigación para determinar qué factores intervinieron en el accidente y si existieron fallas mecánicas, errores humanos o condiciones del camino que pudieran haber influido en el impacto entre el autobús y la pipa de combustible.

Mientras se desarrollan las labores oficiales, el Consulado de la India en Jeddah informó la puesta en marcha de un centro de control operativo disponible las 24 horas. Este punto de atención busca ofrecer información y asistencia a familiares de las víctimas o a personas interesadas en conocer el estado de los pasajeros. Las autoridades consulares habilitaron una línea telefónica gratuita para quien requiera comunicarse y obtener datos verificados sobre los avances en la identificación de los fallecidos o el estado de los heridos.



Solo una persona sobrevivió

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, difundió un mensaje en el que calificó el accidente como una tragedia que ha generado consternación. Indicó que tanto la Embajada de la India en Riad como el Consulado en Jeddah se encuentran movilizados para brindar apoyo a las víctimas, además de acompañamiento a las familias que requieren orientación sobre los procedimientos posteriores al accidente. También señaló que se coordinan con las autoridades de Arabia Saudita para agilizar los trámites necesarios.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer un listado oficial de las víctimas, pero los reportes iniciales apuntan a que la mayoría serían ciudadanos indios. Las autoridades reportan que dentro del autobús viajaban 46 personas, por lo que solo una de ellas logró sobrevivir al siniestro, mientras que las otras 45 personas aparentemente habrían perdido la vida como resultado de la fuerte colisión entre ambas unidades.

