Avioneta se desploma en Michoacán, hay 5 heridos graves

La aeronave tenía una ruta de Guadalajara a Puebla, la unidad cayó sobre un predio y quedó calcinada

Una avioneta se desplomó la tarde de este lunes 17 de noviembre en Villa Mendoza del municipio Purépero, Michoacán dejando como saldo a cinco personas heridas que viajaban al interior, todas en estado de gravedad.

La aeronave cayó en un predio rural, donde no se ubicaban personas alrededor cerca de la zona de Dos Estrellas y Villa Mendoza, así lo informó la Unidad de Rescate municipal de Purépero, que anunció que encontró la unidad calcinada consumida por las llamas.

Si bien informaron sobre posibles muertos, no han confirmado que se trate de los pasajeros, de acuerdo con los reportes preliminares esta aeronave privada tenía ruta Guadalajara-Puebla, viajaban cuatro mujeres y el piloto, los cuales fueron trasladados a hospitales.

En el lugar laboran equipos de emergencia que llegaron a sofocar las llamas y realizar el rescate de las víctimas.

