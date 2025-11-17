Beto Prieto de mal en peor

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Al margen de lo que se pueda decir o no de la muy cacareada marcha denominada generación Z debe tomarse en cuenta que es innegable que poco a poco se van liberando emociones ciudadanas que no son bien vistas menos aceptadas por el gobierno morenista pues endiosados como estan nomas no aceptan nada que ponga en riesgo su estabilidad bajo ninguna premisa y este movimiento aunque aún joven porque apenas acaba de nacer tiene mucho cuerda por delante, al menos los miles de manifestantes que salieron a pronunciarse no tan solo en el corazón político y social del país como lo es el Zócalo de la Cdmx sino en varios estados de la república son prueba inequívoca de fastidio o hartazgo como se le quiera llamar, el caso es que son este tipo de expresiones que de no atenderse de fondo y con la responsabilidad debida pueden desencadenarse en escenas nada gratas para un gobierno que a poco y a más de un año de gestión dígase lo que se quiera sigue siendo presa del pasado y de ello, hay constancia.

Por lo demás y como era de esperarse la deslegitimación de la marcha propulsada desde Palacio Nacional entiéndase la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, fue acatada a pie juntillas por casi la totalidad de los gobernadores y todo el poder del estado, quienes de manera soterrada intimidaron laboralmente a miles de personas para que se abstuvieran de salir a apoyar la marcha so pena de sufrir castigos, nada nuevo por cierto en el accionar oficial, por eso lo sucedido con el llamado hecho respecto a la marcha generación Z haya sido como haya sido puso a meditar más de la cuenta a la inquilina del poder ejecutivo pero sobre todo al verdadero poder tras el trono “oculto” en su rancho “la Chingada” en Palenque, Chiapas, así las cosas.

Desde luego que la marcha acicateada también por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán CARLOS MANZO logra a querer o no que se olviden para beneplácito de “picudos” y corruptos enquistados dentro del poder político del país, los escabrosos casos de la mafia criminal “la barredora”, la putrefacta corrupción de altos mandos de la Marina Nacional relacionados directamente con el huachicol fiscal y por supuesto también pase a segundo término el corruptazo e intocable por gracia y obra de su “manito” LÓPEZ OBRADOR, el senador ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, en fin, pero ellos dicen ser diferentes.

Hablando de olvidos o carpetazos poco o más bien nada se ha dicho respecto al escandaloso asunto del cobro de miles de pesos que realizó la cónyuge del panista-morenista y titular de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado HUMBERTO PRIETO HERRERA quien “trabajó” para el mentado órgano legislativo justo cuando su par era diputado, ahora resulta que ambos hacen o hicieron lo correcto moción que es respaldada como era de esperarse por el morenismo en pleno, con eso que ahora son diferentes

Ufff ni quien los aguante

El tema es que BETO PRIETO sigue sumergido en la mentira, en la falsa narrativa acciones que ya la ciudadanía conoce al dedillo sobre todo, a reynosense, en fin lo lamentable para él es que sigue sumando puntos y todos negativos. En otras cosas el Puerto de Tampico será la capital de la magia en 2026 debido a que el gobierno de Tamaulipas encabezado por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA recibió con orgullo la estafeta del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos encuentro que celebra la riqueza cultural de México.

En el cambio de estafeta la Subsecretaría NATHALIE DESPLAS en representación de JOSEFINA RODRIGUEZ ZAMORA Secretaria Federal de Turismo develó donde sería el próximo tianguis al destacar las bondades naturales del estado “una entidad donde la mar abraza la tierra con firmeza y donde las montañas resguardan historias que merecen ser contadas y eso solo existe en Tamaulipas.

En otro tema atendiendo instrucciones del alcalde municipal de Victoria LALO GATTAS BÁEZ el secretario del ayuntamiento HUGO RESENDEZ, junto con mandos militares y de seguridad, realizó un recorrido de supervisión por la zona comercial de la ciudad para constatar la estrategia de vigilancia del buen fin.

En el trayecto hasta el centro de mando instalado en la Plaza Hidalgo se dialogó con comerciantes y consumidores para percibir la confianza en el dispositivo de seguridad donde participan más de 300 elementos de la SEDENA, Marina Armada, Guardia Nacional, Estatal y Protección Civil.

El propósito del recorrido es inspeccionar que se cumpla con las disposiciones emanadas de la Mesa de Seguridad Municipal y buscar que haya saldo blanco en este Buen Fin, acción donde el edil agradeció la colaboración del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com