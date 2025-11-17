Brugada propone nuevo día de descanso oficial por inauguración del Mundial 2026

México será sede del Mundial 2026 con cinco partidos en CDMX, incluido el inaugural. Clara Brugada presentó un plan integral para convertirla en la mejor sede

México se prepara para ser una de las tres sedes que albergarán el Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. La inauguración de este evento deportivo se celebrará en la Ciudad de México, en El Heraldo de México te compartimos los detalles.

En 2026 se celebrará la edición 23 de la justa deportiva, y arrancará el próximo 11 de junio. La Ciudad de México albergará un total de 5 partidos, incluyendo el inaugural, los cuales se jugarán en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, el cuál se ha sometido a una remodelación completa para recibir a jugadores y aficionados.

Ante esto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un plan integral para convertir a la capital en la “mejor sede del torneo” durante una conferencia de prensa el pasado 12 de noviembre, donde aclaró: “no queremos ser una ciudad espectadora del Mundial, queremos vivirlo desde abajo y desde todos los territorios”.

Proponen día de descanso para los capitalinos

Clara Brugada propuso durante esta conferencia de prensa que el jueves 11 de junio sea considerado como un día descanso, día en que se celebrará la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, con la intención de que niñas, niños y familias puedan vivir el arranque de este evento como una celebración.

“Queremos que ese día paremos un poco y celebremos juntos que el Mundial empieza en nuestra ciudad”, señaló.

¿Por qué se jugara en 3 sedes el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 26, el evento futbolístico más grande, se llevará a cabo por primera vez con tres países, Estados Unidos, Canadá y México, en un total de 16 ciudades. Se prevé que el torneo culmine con la gran final el 19 de julio. La elección de esta sede tripartita fue decidida en el 68° Congreso de la FIFA, celebrado en Moscú, Rusia, el 13 de junio de 2018, para organizar la 23ª edición del certamen.

El 14 de marzo de 2023, durante el Consejo de la FIFA en Kigali, Ruanda, se confirmó que la competencia se disputará en 16 ciudades anfitrionas, distribuidas entre los tres países. Las 16 ciudades que albergarán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26 son:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle (11 ciudades).

Canadá: Vancouver y Toronto (2 ciudades).

México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (3 ciudades).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO