Caen tres de un techo; quedan lesionados

VERACRUZ.- Tres personas resultaron lesionadas, tras caer del techo de una tienda de materiales, en la localidad de El Moralillo, Veracruz.

Los afectados aparentemente realizaban trabajos de reparación en ese sitio.

Lo anterior ocurrió en la tienda de materiales «La Gloria», ubicada en la carretera Tampico-Valles de esa localidad del municipio de Pánuco, Veracruz.

En ese sitio, se encontraban laborando las tres personas cuando de pronto se desplomó el techo cayendo desde una altura considerable.

Tras darse la voz de alerta, al sitio se trasladaron los cuerpos de emergencia como Cruz Roja y Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

Arribaron en pocos minutos para atender a los lesionados.

Uno de ellos sufrió probable fractura de cadera, el segundo resultó con probable fractura de pierna y el tercero presentaba golpes diversos.

Los tres fueron subidos a una ambulancia para después trasladarlos a un hospital a fin de que recibieran atención médica especializada.

Por. Benigno Solís/La Razón