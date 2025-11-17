Casos de posible maltrato a adultos mayores canaliza SEBIEN a DIF Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Personal de la Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tampico recorre los sectores vulnerables para integrar a la ciudadanía a censos con los que se otorgan programas sociales.

Fue en las pasadas lluvias cuando se detectó un presunto caso de maltrato hacia un adulto mayor; informó el titular de la dependencia, Omar Fabbri Flores, quien señaló que la situación fue turnada al Sistema DIF, instancia encargada de atender este tipo de denuncias.

“Durante la contingencia por inundación detectamos un caso en particular y dimos conocimiento al DIF, que son los encargados de ver esa parte”, explicó.

El funcionario subrayó que situaciones de esta naturaleza deben de tomarse con total seriedad: “Es un fenómeno del que sí se escucha; cuando detectamos algo así, es un delito”

Sobre los señalamientos de abuso de confianza en tarjetas federales de programas de Bienestar, presuntamente cometidos por familiares de adultos mayores, Fabbri Flores expresó que la operación de los apoyos sociales se basa en la confianza.

“Gran parte de los programas federales tienen como base la confianza… no por casos muy particulares, aunque graves, debe mancharse un programa exitoso. Son casos aislados”

El secretario de Bienestar Social dijo que cualquier irregularidad que se detecte es atendida y canalizada ante las autoridades competentes para su seguimiento.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón