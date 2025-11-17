FIFA Pass: Así puedes acelerar el trámite para la visa de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026

El FIFA Pass permitirá a los aficionados del Mundial 2026 obtener una cita consular prioritaria para tramitar la visa estadounidense en menos tiempo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el lanzamiento del FIFA Pass, un sistema de citas prioritarias para que los extranjeros obtengan una visita consular y obtener de esta forma el visado para ingresar a tierra estadunidense en un menor tiempo que las citas normales.

“Si tiene una entrada para el Mundial, podrá solicitar una cita prioritaria para obtener su visa, porque, como dijimos en nuestra primera reunión, Estados Unidos le da la bienvenida al mundo. Estados Unidos recibirá al mundo aquí. El próximo año, se venderán entre seis y siete millones de entradas para los partidos”, señaló acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Entre cinco y diez millones de personas vendrán a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este FIFA Pass podemos asegurar que quienes compren una entrada y sean verdaderos aficionados al fútbol puedan asistir al Mundial en las mejores condiciones, desde la obtención de su visa hasta su llegada al país”.

Trump, quien ha demostrado tener una relación cercana con el presidente de la FIFA, indicó que trabajan de la mano dado que conocer el importante impacto del Mundial 2026.

President Trump hosts the @FIFAWorldCup 2026 Task Force ⚽️🇺🇸 "This will be a once in a lifetime opportunity to showcase the greatness of American world class athletic competition." pic.twitter.com/jT0QHed0pi — The White House (@WhiteHouse) November 17, 2025

“Nos estamos preparando para un gran evento el próximo año, cuando seamos anfitriones de la Copa del Mundo. Representará una oportunidad económica sumamente importante para innumerables trabajadores y empresas estadounidenses, con una previsión de generar más de 30.000 millones de dólares”, dijo el mandatario.

¿Cómo funcionará el FIFA Pass?

El FIFA Pass es el sistema especial para tramitar un visado para Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026 que se realizarán en ese país de forma conjunta con México y Canadá.

El FIFA Pass es un sistema de citas prioritarias para las entrevistas de visado estadounidense para quienes hayan adquirido entradas para la Copa Mundial de 2026 a través de la FIFA.

Aquellas que ya tengan su boleto podrán usar el portal de la FIFA para programar su cita de visado. A diferencia de los tiempos de espera que pueden ir de varios meses en estos momentos, al ser un dueño de una entrada para un partido del mundial esto se reduce a solo entre seis y ocho semanas.

Tener un boleto no garantiza la autorización de la visa, solo tener una cita más rápida.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR