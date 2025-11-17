Harán operativo contra motociclistas en ciclovía de Altamira

El director de Tránsito de Altamira, Santiago Cerecedo Maya confirmó la activación de las medidas coercitivas para garantizar la seguridad de los ciclistas.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Altamira prepara un operativo especial contra los motociclistas que invaden la ciclovía.

A pesar de los señalamientos de exclusividad para bicicletas, las autoridades detectaron que el uso de esta vía por parte de motoristas es constante.

“Le vamos a dar prioridad a la ciclovía permanente porque siguen los motociclistas circulando por ahí, a pesar de los señalamientos que hay en cada acceso de la ciclovía y que saben que es exclusivo para ciclistas».

El operativo busca generar conciencia entre los conductores de motocicleta sobre el respeto a los espacios exclusivos.

La medida incluye la aplicación de multas a quienes incumplan la reglamentación vial al circular o estacionarse sobre el área destinada a las bicicletas, misma que empieza desde el fraccionamiento El Edén y llega hasta el sector de Miramar.

Santiago Cerecedo Maya, añadió que el reforzamiento de la seguridad en la ciclovía es para evitar posibles accidentes, ya que la velocidad de las motocicletas representa un peligro para quienes usan el espacio correctamente.

Por. Óscar Figueroa

La Razón