Kamila Rodrigues: Joven modelo que dejó Miss Universo para convertirse en monja

El caso de la Hermana Eva se convirtió en tendencia en las redes sociales

BRASIL.- A través de las redes sociales se viralizó la historia de Kamila Rodrigues Cardoso, una joven modelo brasileña quien llamó la atención de la comunidad de internet debido a su impactante decisión de abandonar el mundo de las lujosas pasarelas para convertirse en monja.

Nacida en Patos de Minas, Brasil, la ahora nombrada Hermana Eva, es considerada como una de las mujeres más bellas de su generación gracias a sus ojos verdes, su cabello castaño y su carismática sonrisa, rasgos que la llevaron a participar en múltiples concursos de belleza a la corta edad de 18 años.

Entre sus logros se encuentran el haber sido ganadora del certamen Miss Continente Teen Sol Naciente, lo que la llevo a formar parte de Miss Brasil y posteriormente participar en Miss Universo, el concurso más importante de belleza del mundo, sin embargo, justo cuando se encontraba en la cima de su carrera decidió dejar de ir tras la corona para enfocar su vida en la religión.

El triste pasado de Kamila Rodrigues

Lo cierto es que detrás la sonrisa que mostraba en las pasarelas, Kamila Rodrigues se enfrentaba a una profunda depresión provocada por la muerte de su padre, quien perdió la vida cuando ella era apenas una niña de 9 años.

Durante una entrevista para el programa The Noite reveló que tomo la decisión de salir del mundo de las pasarelas debido a que ser modelo era una actividad que ya no le llenaba el corazón, sin embargo, finalmente encontró paz y refugio en la religión, por lo que después de ver pasar a una monja que según sus palabras «emanaba luz» tomo la decisión de ponerse el habito y dedicar su vida a la iglesia.

Ahora a sus 21 años de edad, Kamila Rodrigues, mejor conocida como la Hermana Eva dedica sus días a difundir la palabra de Dios como monja en la Congregación Sancta Dei Genitrix de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Brasil, institución cuya cuenta en Instagram se ha vuelto viral debido a los videos en donde aparece la modelo, los cuales acumulan miles de reacciones, reproducciones y comentarios en donde se destaca la belleza de la exMiss Brasil.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO