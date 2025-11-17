México está cerca de llegar a 17 mil casos de dengue

Por segunda semana consecutiva se registraron más de mil casos de dengue en un periodo de siete días.

Más de mil casos de dengue se registararon en el país por segunda semana consecutiva en un periodo de siete días. En consecuencia, debido a la confirmación de mil 147 contagios, -al corte del 10 de noviembre-, la cifra acumulada en lo que va del año ascendió a 16 mil 953.

Datos del Panorama Epidemiológico del Dengue -publicado por la Secretaría de Salud- indican que esta enfermedad viral ya abarcó 30 estados del país. Lo anterior, debido a que Zacatecas, que se había mantenido libre de contagios durante todo el año, ya reportó su primer paciente.

Por lo tanto, sólo la Ciudad de México y Tlaxcala se mantienen como las únicas entidades sin ningún caso de dengue reportado hasta el momenot.

Estados con más contagios de dengue

La Secretaría de Salud explicó que el 56% de los pacientes con dengue se concentró en cinco entidades, donde Veracruz encabeza la lista con el mayor número de contagios con 2 mil 504; le siguen:

Sonora con 2 mil 338

Jalisco con 2 mil 78

Sinaloa con mil 344

Guanajuato con mil 262

De los 16 mil 953 contagios confirmados, 8 mil 65 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave. El serotipo 3 fue el que continuó presentando mayor circulación en los estados afectados.

Muertes por dengue en México

La Secretaría de Salud confirmó que durante la semana epidemiológica 45 -que concluyó el 10 de noviembre- no se registraron muertes. Por lo anterior, la cifra total de decesos por esta enfermedadse mantuvo en 48, los cuales, ocurrieron en 18 distintas entidades:

Sinaloa, con 6 muertes.

Guerrero, con 5 decesos.

Michoacán, con 4 fallecimientos.

Tamaulipas, con 4.

Morelos, con 4.

Tabasco, con 3.

Oaxaca, con 3.

Chiapas, con 3.

Quintana Roo, con 3.

Veracruz, con 2.

Puebla, con 2.

Estado de México, con 2.

Guanajuato, con 1.

Jalisco, con 1.

Nuevo León, con 1.

Tamaulipas, con 1.

Nayarit, con 1.

Querétaro, con 1.

Nuevo León, con 1.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR