México registró 160 homicidios dolosos durante el fin de semana

Un estado del norte del país registró su fin de semana más violento del año, al reportar la comisión de 20 homicidios dolosos.

El estado de Chihuahua registró su fin de semana más violento del año, al reportar la comisión de 20 homicidios dolosos, de los cuales 13 ocurrieron el sábado 15 de noviembre, 2 el viernes 14 y otros 5 el domingo 16, de acuerdo con la compilación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En este plazo, del viernes al domingo pasados, en todo el país se registraron 160 homicidios dolosos, para sumar en el mes 795 muertes violentas, un promedio de 49.6 casos por día.

El informe Víctimas Reportadas por el Delito de Homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, del SESNSP, estableció que Guanajuato fue la segunda entidad con mayor violencia letal el pasado fin de semana, con 17 casos.

Le siguieron en la lista Baja California y Oaxaca, cada entidad con 10 personas asesinadas; en el Estado de México fueron 9 asesinatos; mientras que en Nuevo León, Puebla y Sinaloa se cometieron 8 homicidios dolosos, por estado.

En la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Sonora fueron asesinadas 7 personas el pasado fin de semana; en Guerrero, Michoacán, Morelos y Veracruz fueron 6 asesinatos en este periodo y 4 en Hidalgo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR