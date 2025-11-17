Morena recaba firmas en Tampico para que la SCJN revise amparo de Cabeza de Vaca

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Morena Tamaulipas inició este domingo una jornada simultánea en diez municipios del estado para reunir 100 mil firmas ciudadanas con el fin de respaldar la petición de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise a fondo el juicio de amparo indirecto 2477/2022, promovido por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Sandra Muñoz Pecina, secretaria de Derechos Humanos y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, informó que en Tampico fue instalado un módulo sobre la calle peatonal Salvador Díaz Mirón, entre Cristóbal Colón y Fray Andrés de Olmos en el centro de Tampico.

Señaló que no se solicitan documentos: únicamente nombre, ocupación y firma.

Muñoz expresó que la respuesta ha sido favorable desde el arranque de la jornada.

“Estamos invitando a todas y todos los tamaulipecos a que se sumen. Estamos levantando firmas para pedir que ya se emita una resolución sobre el caso del exgobernador Cabeza de Vaca. Iniciamos ayer en todo el estado y hemos tenido muy buena respuesta… la meta es llegar a 100 mil firmas”

A pesar del día feriado, afirmó que la participación se mantiene constante.

“Ayer nos fue muy bien. Hoy la gente apenas está saliendo, pero aun así tenemos buena respuesta. Vamos a presentar esta petición ante la magistrada Lenia Batres para que se haga justicia”

El módulo en Tampico se instalará de 9:00 a 16:00 horas los días lunes, miércoles, viernes durante dos semanas. Los demás días, la recolección de firmas se realizará en Ciudad Madero.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón