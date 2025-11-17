Prevé ASIPONA Tampico un escenario económico favorable para 2026

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico anticipa un año 2026 positivo en materia económica, aseguró su director, Jaime Herrera Romo, al señalar que las proyecciones de inversión y actividad portuaria muestran un crecimiento sostenido.

“Yo tengo bases para sostener que a Tampico le vienen buenas cosas, hay mucha inversión… se ha estado trabajando por el puerto. Yo, que recibo todos los días información de lo que están proyectando las empresas que trabajan en el puerto, veo que vienen muy buenas cosas para Tampico. El año que entra va a ser un parteaguas”

El funcionario federal expresó que el movimiento de carga mantiene una dinámica sólida, especialmente en la recepción y manejo de productos petrolíferos; sin embargo, dijo que el puerto continúa diversificando operaciones.

“Rollo de acero, carga suelta, línea blanca, aparte de lo que sigue siendo los petrolíferos… Cosas muy buenas”

Herrera Romo reiteró que las condiciones actuales y las inversiones programadas permiten prever un 2026 con mayor actividad portuaria y un impacto económico favorable para la región.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón