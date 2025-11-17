Proponen regular alojamientos de Airbnb en Tamaulipas para frenar competencia desleal

La diputada local Lucero Deosdady Martínez López presentó una iniciativa ante el Congreso de Tamaulipas.

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de establecer reglas claras para los alojamientos ofertados mediante plataformas digitales como Airbnb y atender la preocupación del sector hotelero por la competencia desleal, la diputada local Lucero Deosdady Martínez López presentó una iniciativa ante el Congreso de Tamaulipas.

La legisladora explicó que la propuesta surge a petición de las asociaciones de hoteleros, quienes señalan que estos alojamientos no cumplen con los mismos requisitos de Protección Civil, seguridad y normativas que se exigen a los hoteles establecidos.

“Por solicitud de asociaciones de hoteleros… los Airbnb no llevan las mismas reglas de seguridad ni existe un registro. En ciudades como CDMX o Guanajuato ya se implementó. Todos los que prestan este servicio tienen un número que los identifica, también por seguridad de los usuarios”

Martínez López expresó que en destinos turísticos como Tampico de cara a los eventos internacionales previstos para 2026 incluyendo actividades vinculadas al mundial, es indispensable contar con una regulación que proteja a los visitantes.

“Se nos vienen grandes cosas… es necesario tener leyes que protejan a los turistas. Los hoteles cumplen con todas sus obligaciones, mientras que estos alojamientos no están sujetos a los mismos estatutos”

La iniciativa contempla que los anfitriones cuenten con números de emergencia, avisar a los vecinos sobre la operación del alojamiento y respetar el uso de suelo, una de las principales inconformidades de colonos que rechazan la actividad comercial dentro de zonas habitacionales.

“Es protección a la ciudadanía y a los visitantes para garantizar sitios seguros”

El proyecto fue presentado la semana pasada y turnado a comisiones para su análisis. La diputada estimó que podría discutirse y aprobarse durante el primer trimestre de 2026.

Por Cynthia Gallardo

La Razón