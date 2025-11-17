Reconocerán a Alicia, mujer quien falleció debido a las lesiones que sufrió al intentar salvar a su nieta tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

La mujer, quien falleció debido a las lesiones que sufrió al intentar salvar la vida de su nieta, será una de las personas galardonadas con la medalla Yaotl del Gobierno de la Ciudad de México

MÉXICO.- Alicia Matías Teodoro, mujer que protegió a su pequeña nieta con su propia vida durante la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, donde fallecieron 31 personas, es una de las civiles que recibió la medalla Yaotl del Gobierno de la Ciudad de México.

Esta condecoración, que reconoce los méritos heroicos de los prestadores de servicios del ejecutivo local, será entregada a los familiares de la mujer, de 49 años de edad, una vez que su nieta, Jazlin Azuleth, sea dada de alta del tratamiento de las lesiones que sufrió en el mismo accidente.

Durante la ceremonia de entrega de estos reconocimientos, realizada el pasado 14 de noviembre en el Altar a la Patria del Bosque de Chapultepec, la jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada, destacó el valor de las personas galardonadas.

La jefa de Gobierno resaltó la valentía de Alicia Matías. Foto: X / Ana María Alvarado

“La grandeza de un pueblo se mide por la grandeza de su gente. Por eso, en un lugar tan simbólico como el Altar a la Patria, entregamos por primera vez la insignia ‘Yaotl’, que significa guerrero. “Este reconocimiento honra el valor y la valentía de quienes lo arriesgan todo para proteger a nuestra ciudad. Mujeres y hombres que, con entrega absoluta, encarnan el espíritu de servicio y defensa”, detalló.

En esta ocasión, más de mil personas, en su mayoría integrantes de los cuerpos de bomberos, policía, Gestión Integral del Agua y otras dependencias que han reaccionado con heroísmo a los distintos desastres que han ocurrido en la urbe, recibieron el reconocimiento.

Algunos de ellos, como Alicia Matías, lo recibirán de manera póstuma. Para ella y los otros fallecidos en el accidente fue guardado un minuto de silencio durante la ceremonia solemne.