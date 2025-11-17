Refuerzan vigilancia y prohibición de comida chatarra en escuelas para prevenir infartos en futuras generaciones

La Secretaría de Salud de Tamaulipas implementa una estrategia de estilos de vida saludable que incluye la prohibición de comida chatarra en escuelas

TAMPICO, TAM.- Para reducir riesgos de infartos al miocardio desde edades tempranas e impulsar una cultura de actividad física, la Secretaría de Salud de Tamaulipas implementa una estrategia de estilos de vida saludable que incluye la prohibición de comida chatarra en escuelas, bajo la supervisión constante de COEPRIS, informó el titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario señaló que la prioridad es trabajar desde la base: la niñez.

“Estamos trabajando con estilos de vida saludable… esta estrategia viene a trabajar en los niños, y el primer punto es la prohibición de comida chatarra en las escuelas. En eso está muy pendiente la COEPRIS, de vigilar que participen”

Indicó que todas las instituciones de salud colaboran en la creación de un expediente digital escolar para cada estudiante y en la promoción continua de hábitos que fomenten el bienestar.

“No solo en las horas de recreo, también en las clases se deben hacer espacios de salud. La meta es tener una generación activa, que viva más y tenga menos infartos”

Hernández Navarro expresó que el Gobierno del Estado creó la Dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable y reforzó la capacitación del personal médico.

“Y no solo médicos y enfermeras; también terapistas físicos, psicólogos y nutriólogos. Buscamos que se capaciten para atender esta problemática en gente sana y con riesgo coronario. El objetivo es reducir muertes por enfermedades del corazón y que lleguen menos pacientes con infartos”

El secretario dijo que fomentar el ejercicio como medicina debe de convertirse en un hábito indispensable para cuidar la salud de la población.

Por Cynthia Gallardo

La Razón