Repunte de hasta 15% en ventas durante El Buen Fin: CANACO Tampico

El líder empresarial recordó que se esperaba la participación de 7 mil establecimientos en la zona conurbada y recordó que aún falta consolidar los resultados finales.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La décima quinta edición de El Buen Fin, realizada del jueves 13 a este lunes 17 de noviembre, dejó un incremento preliminar de hasta 15% en ventas, principalmente en artículos electrónicos y de línea blanca en comercios establecidos de la ciudad, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Tampico, Eduardo Manzur Manzur.

Manzur explicó que el comportamiento del consumidor superó lo observado en años anteriores y apuntó que las ventas del fin de semana “normalmente se triplican” durante esta campaña, mientras que, al comparar con 2024, se estima un crecimiento de entre 10% y 15%.

Aseguró que este 2025 se convirtió en el mejor Buen Fin en 15 años, impulsado también por la ampliación de un día adicional de ventas.

“Afortunadamente se están cumpliendo las previsiones… las ofertas son reales, la mercancía es de temporada y permite al consumidor estirar su presupuesto y adelantar compras de fin de año»

Sin embargo, dijo que las tendencias diarias muestran que la campaña cumplió con las expectativas y permitirá “anticipar buenas ventas” para que el sector comercial liquide compromisos con bancos, proveedores y cumpla en diciembre con el pago de aguinaldos para colaboradores de los negocios establecidos.

Aunque el mayor volumen de ventas se realizó vía electrónica, también las tiendas físicas registraron un repunte significativo en afluencia y compras.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón