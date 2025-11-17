Se fortalece pronósticos de frío para Tamaulipas

Fue la semana pasada cuando dio a conocer el primer pronóstico sobre el frío que se acercaría en dichas fechas y confirmando hoy que esto se puede cumplir.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las pronósticos a mediano plazo comienzan a volverse más fuertes: Tamaulipas podría enfrentar un cierre de año más frío de lo habitual.

Y es que de acuerdo al último reporte de Meteorología Tamaulipas, las tendencias de mediano y largo plazo continúan apuntando a un escenario marcado por la llegada de masas de aire ártico que podrían impactar a la entidad durante las próximas semanas.

Fue la semana pasada cuando dio a conocer el primer pronóstico sobre el frío que se acercaría en dichas fechas y confirmando hoy que esto se puede cumplir.

En su explicación, detalla que el patrón atmosférico actual está configurándose para permitir el desplazamiento de brotes árticos importantes hacia Estados Unidos, con una probabilidad creciente de que estas irrupciones también alcancen territorio tamaulipeco.

Si esta tendencia se mantiene, el descenso de temperaturas sería notable desde finales de noviembre y podría prolongarse durante buena parte de diciembre, especialmente en las regiones centro y norte del estado.

Los especialistas subrayan que, aunque todavía no se pueden precisar fechas exactas ni la intensidad de cada posible evento invernal, la señal meteorológica es consistente: las condiciones están dadas para una temporada más fría que la registrada en años recientes.

Pero en medio de una gran cantidad de información k falsa y alarmista, Meteorología Tamaulipas llamó a la población a mantenerse alerta ante la circulación de publicaciones amarillistas, y a seguir únicamente las actualizaciones oficiales para evitar confusiones o alarmas innecesarias.

Por. Antonio H. Mandujano