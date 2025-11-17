Shiky fue operado de emergencia

El reconocido artista español Clement Rodríguez, conocido en México como Shiky, fue hospitalizado recientemente para someterse a una cirugía preventiva, confirmó su equipo en un comunicado oficial. La noticia de su ingreso generó una ola de preocupación entre seguidores y la prensa. El comunicado, sin embargo, trajo tranquilidad al confirmar el éxito del procedimiento.

La hospitalización de Shiky ocurrió por un problema de salud que comenzó en un tema dental y se extendió a las zonas de la garganta y el oído. El equipo médico decidió realizar la intervención quirúrgica de carácter preventivo para detener la afección, así evitando mayores complicaciones. Este enfoque proactivo resultó clave en la favorable evolución de Clement.

El comunicado, firmado por la agencia del artista, agradeció la gran cantidad de mensajes de apoyo, así como la preocupación recibidos: «Apreciable amigos de la prensa y medios de comunicación, nuestros mejores deseos este inicio de semana. Agradecemos los mensajes de preocupación por el estado de salud de nuestro querido Shiky ante la noticia de una hospitalización. Noticia que confirmamos», se puede leer en el mensaje.

«Afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro,» asegura la declaración. Shiky ahora se enfoca en su proceso de recuperación postoperatoria, monitoreado de cerca por el personal médico. Se espera que se restablezca completamente para retomar sus compromisos profesionales. La situación subraya la importancia de atender los problemas dentales de forma oportuna. El mensaje concluye con un sentido «GRACIAS» por la preocupación y el apoyo brindado, de corazón, por parte del artista.

¿Quién es Shiky?

Aunque el comunicado se centra en la salud del artista, Clement «Shiky» es una figura reconocida dentro del medio artístico. Su trayectoria le ganó una base de seguidores leales. Se le recuerda principalmente por ser conductor de la televisión, así como locutor de radio en México.

Su más reciente participación en La Casa de los Famosos México le generó una base de fanáticos mucho más grande, donde lo conocimos como una persona frontal, de buenos sentimientos, divertido y con muchas historias por contar. Ahora, está en camino a construir su nueva faceta profesional.

