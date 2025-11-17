Te decimos dónde y cuándo ver la final de Miss Universo 2025

El momento más esperado por los amantes de los certámenes de belleza está por llegar. La final de Miss Universo 2025 está a días de celebrarse y México se prepara para seguir, casi minuto a minuto, el desempeño de Fátima Bosch, la representante nacional que se ha convertido en una de las figuras más comentadas de esta edición.

¿Cuándo será la final de Miss Universo 2025?

La gran final de Miss Universo 2025 se celebrará el viernes 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, a las afueras de Bangkok, Tailandia.

Sin embargo, debido a la diferencia de huso horario (aproximadamente 13 horas por delante del tiempo del centro de México), los espectadores mexicanos podrán seguir la transmisión un día antes.

La organización ha confirmado que la gala en Tailandia comenzará alrededor de las 08:00 horas (tiempo local). Esto significa que en México la final podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (centro del país) a través de la señal oficial.





¿Dónde ver Miss Universo 2025 en México?

Para la audiencia mexicana, la transmisión oficial estará a cargo de Imagen Televisión, misma cadena que cubrió el certamen nacional donde Fátima Bosch ganó la corona de Miss Universo México.

La televisora ya anunció que emitirá la final el 20 de noviembre a las 19:00 horas, tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales.

Además, como cada año, el certamen contará con transmisión global a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe, donde suele habilitarse un streaming en tiempo real y contenido adicional detrás de cámaras.

Esta opción es especialmente útil para quienes deseen seguir el minuto a minuto desde cualquier dispositivo o para quienes no tengan acceso a televisión abierta.

Fátima Bosch y su camino en Miss Universo

El nombre de Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas. La tabasqueña se posicionó entre las favoritas después de su respuesta firme y contundente durante un incidente con Nawat Itsaragrisil, uno de los organizadores en Tailandia, quien la llamó “cabeza hueca”.

Su reacción —“Nadie puede cerrar nuestra voz”— se viralizó de inmediato, generando indignación en redes y una ola de apoyo nacional e internacional.

Este episodio, lejos de debilitar su participación, impulsó su visibilidad global y reforzó su imagen como una candidata segura, consciente y empoderada, cualidades que hoy destacan dentro del grupo de más de 130 concursantes.

Por ello, la audiencia mexicana está más conectada que nunca al proceso del certamen y miles están listos para ver su desempeño en vivo durante la final.

La final de Miss Universo 2025 promete ser una producción espectacular. El certamen incluirá desfiles de traje típico, traje de baño y vestido de noche, además de la emocionante ronda de entrevistas y las presentaciones musicales que cada año marcan momentos memorables.

El concurso busca, nuevamente, celebrar la diversidad, la elegancia y el empoderamiento de mujeres de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos más vistos del año.

Así que ya sabes, marca en el calendario: el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, por Imagen Televisión y el canal oficial de Miss Universe. No te lo puedes perder.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR