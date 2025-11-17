Trump endurece postura contra México

El presidente de Estados Unidos Afirmó que hará “lo que sea necesario” para detener el tráfico de drogas

Washington.– Donald Trump endureció su postura contra México. En una nueva declaración, el presidente de EE.UU. dijo que está dispuesto a usar fuerza militar para golpear laboratorios y rutas del narco si el flujo de drogas no disminuye.

Afirmó que hará “lo que sea necesario” para detener el tráfico y que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones criminales en México o Colombia, incluso sin acuerdos amplios de cooperación.

Trump también planteó ampliar facultades para que fuerzas estadounidenses destruyan embarcaciones sospechosas, reforzando un mensaje de combate directo más que de coordinación bilateral.

El tono fue abiertamente beligerante. Para Trump, los cárteles son un enemigo militar, no solo un problema de seguridad, y colocó a México en el centro de su narrativa electoral y de seguridad nacional.

La advertencia llega en un momento delicado, con México desplegando fuerzas federales en varios estados. El mensaje abre un flanco de tensión y obliga a una respuesta diplomática cuidadosa.