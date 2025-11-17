VIDEO: Influencers burlan seguridad del Louvre y colocan su retrato junto a la Mona Lisa

Dos tiktokers lograron vulnerar la seguridad del Museo del Louvre para colgar su retrato en la sala de la Mona Lisa, justo un mes después del millonario robo de joyas históricas.

La seguridad del Museo del Louvre volvió a quedar bajo escrutinio público después de que dos jóvenes tiktokers lograran vulnerar los controles del recinto para colgar un retrato suyo en la sala donde se exhibe la Mona Lisa.

El episodio ocurre apenas un mes después del millonario robo de joyas históricas en el mismo museo, lo que ha intensificado las críticas sobre las medidas de protección del emblemático recinto parisino.

Los creadores de contenido, identificados como Neal y Senne, ingresaron el pasado viernes al museo con un retrato enrollado dentro de una bolsa de compras y un marco construido con piezas de Lego.

Ambos objetos pasaron por el control de seguridad sin llamar la atención del personal. Su hazaña quedó registrada en un video difundido en su cuenta de TikTok (@neal_senne), donde ya supera las 30 mil reproducciones.

En las imágenes, los influencers explican que su operación constaba de tres pasos, superar la zona de seguridad, ensamblar el retrato y colocarlo en la pared, todo en menos de 30 segundos, para evitar sospechas, llevaron el marco desmontado y lo ensamblaron discretamente dentro del museo.

Uno de ellos incluso reconoce que retiraron la bolsa del escáner antes de tiempo:

“Nuestra bolsa todavía estaba siendo escaneada, pero Neal ya la estaba jalando por la máquina… la agarré rápido hace un momento”, relata Senne.

Su intención inicial era colocar el cuadro junto al retrato de Leonardo da Vinci, por lo que se dirigieron a la Sala de los Estados, donde se exhibe la Mona Lisa.

Sin embargo, la presencia de varios guardias y la cercanía con el horario de cierre frustraron el plan.

“No sabíamos que todos deben empezar a salir del Louvre en la última media hora”, explica Senne en el video.

Ante la presión del personal para desalojar la sala, los dos jóvenes actuaron con rapidez y optaron por colgar su obra en una esquina antes de abandonar el museo.

El incidente ha reavivado las críticas hacia el nivel de seguridad del Louvre, particularmente porque ocurrió poco después del robo registrado el 19 de octubre, cuando un grupo de ladrones sustrajo en solo siete minutos varias joyas de la corona francesa valuadas en 88 millones de euros.

Aunque varias personas han sido detenidas y dos piezas ya fueron recuperadas, la mayoría de los objetos robados siguen sin aparecer y la investigación continúa.

