VIDEO: Turista forcejea y detiene a ladrón que le intentó robar el celular, ciudadanos la auxilian

Las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy captaron el momento del intento de robo

Una turista rusa de 33 años protagonizó una escena de valentía que rápidamente se volvió viral en video. La mujer forcejeó con dos motochorros (ladrón o delincuente) que intentaron robarle el celular en pleno barrio de Palermo, y logró retener a uno de ellos hasta la llegada de la policía, gracias al apoyo de vecinos y automovilistas que se sumaron para reducir al delincuente.

El hecho ocurrió el domingo 9 de noviembre por la tarde, pero las imágenes comenzaron a circular masivamente en redes sociales este viernes, impulsando el debate sobre la inseguridad en zonas turísticas de la Ciudad de Buenos Aires.

El ataque en Palermo, el modus operandi

Las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy captaron el momento en que la mujer esperaba el cambio de semáforo mientras revisaba su celular sobre su bicicleta.

En cuestión de segundos, dos delincuentes a bordo de una moto Honda XR se acercaron desde atrás para arrebatárselo.

Aunque el primer movimiento la tomó por sorpresa, la turista sujetó el teléfono con fuerza y comenzó una secuencia de forcejeo que duró varios segundos.

La agresión y el arrastre por la avenida

Al intentar escapar, el motochorro que manejaba la motocicleta aceleró, arrastrando a la mujer varios metros. Durante el forcejeo, el acompañante —de 26 años— cayó al pavimento, quedando en desventaja mientras su compañero, de 31 años, escapaba a toda velocidad del lugar.

Pese a los golpes y los codazos que recibió en el rostro, la mujer no soltó el celular.

Golpes, encierro y reducción del delincuente

La reacción de los testigos fue inmediata.

Un hombre corrió desde la vereda y le dio un golpe de puño al motochorro, tirándolo al suelo.

Luego, dos automóviles bloquearon al delincuente por los costados, impidiéndole huir. Uno de los conductores descendió y lo pateó repetidamente para mantenerlo inmovilizado.

Vecinos, automovilistas y la propia víctima lograron retenerlo hasta la llegada del personal de Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad.

La búsqueda del segundo motochorro y el operativo en Villa Crespo

Tras la detención del primer implicado, el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) activó una alerta para rastrear el recorrido de la moto.

Las cámaras permitieron identificar que el delincuente fugitivo ingresó a una vivienda ubicada en el pasaje Cañuelas al 200, en el barrio de Villa Crespo, donde dejó estacionada la motocicleta.

Allanamiento y detención

La Fiscalía Criminal y Correccional 57 ordenó el secuestro de la moto, mientras que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54 autorizó el allanamiento del conventillo del pasaje Cañuelas.

Cuando detectives de la División Investigaciones Comunales 14 (DIC14) realizaban el operativo, el motochorro llegó a la vivienda.

Los agentes confirmaron su identidad comparando las imágenes del intento de robo y lo detuvieron en el acto.

Lo que la policía encontró dentro del conventillo

