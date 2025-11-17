¿Ya no la aguantaban? Manola Díez es la quinta eliminada de La Granja VIP

La actriz no logró obtener los votos necesarios del público para continuar en la competencia, por lo que deja atrás el sueño del millonario premio

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo un participante más le dijo adiós a La Granja VIP y al sueño de llevarse el millonario premio al convertirse en el quinto eliminado, se trata de Manola Díez que durante estas semanas vivió una montaña rusa de emociones entre alianzas y enfrentamientos. Pese a ello, no logró convencer al público para obtener el voto y continuar una semana más en la competencia por lo que se suma a la lista de ‘granjeros’ que abandonaron el reality show.

Esta semana Manola Díez, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo ocuparon un lugar en la placa de nominados y, por tanto, en la zona de riesgo de la competencia. Ante esto, Eleazar Gómez de inmediato creó una nueva alianza junto a los actores para fortalecerse rumbo a la eliminación dejando fuera al influencer, algo que una vez más le generó fuertes conflictos entre otros participantes como Fabiola Campomanes y Alberto del Río ‘El Patrón’.

¿Cómo fue la salida de Manola Díez en La Granja VIP?

El primero en salvarse durante el domingo de eliminación fue Eleazar Gómez y permanece una semana más en la competencia, seguido de Alfredo Adame que también vuelve a ‘La Granja’ celebrando el triunfo de su alianza con el actor. Finalmente, tras vivir momentos de angustia se dio a conocer que es Manola Díez quien abandona el reality show por lo que César Doroteo se une a los granjeros que fueron salvados por el público.

