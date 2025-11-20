Aparece Tampico en promocional de Stranger Things

El material promocional, difundido por plataformas digitales de la producción, incluye una referencia directa a Tampico, lo que desató comentarios sobre la peculiar relación de la ciudad con mitos, fenómenos inexplicables y teorías populares que suelen viralizarse

TAMPICO, TAM.- La fama de Tampico volvió a cruzar fronteras luego de que la ciudad fuera mencionada en un promocional especial de la nueva temporada de Stranger Things, donde incluso aparece el reconocido investigador Jaime Maussan. El guiño generó revuelo inmediato entre fans y usuarios de redes sociales.

El material promocional, difundido por plataformas digitales de la producción, incluye una referencia directa a Tampico, lo que desató comentarios sobre la peculiar relación de la ciudad con mitos, fenómenos inexplicables y teorías populares que suelen viralizarse.

Para muchos, la combinación entre Maussan —figura ligada al estudio de lo paranormal— y una serie marcada por sucesos sobrenaturales, convierte a Tampico en un elemento perfecto para el universo narrativo de Stranger Things.

En redes sociales, usuarios celebraron el gesto y aseguraron que “mencionar a Tampico ya es garantía de éxito para grandes producciones”, destacando cómo la ciudad ha logrado posicionarse culturalmente gracias a su mezcla de misterio, humor e imaginación colectiva.

Especialistas en entretenimiento señalaron que este tipo de referencias suelen impulsar la presencia mediática de las ciudades involucradas, generando interés turístico y una mayor visibilidad internacional.

Aunque la aparición es breve, el impacto fue inmediato: miles de reacciones, memes y comentarios impulsaron nuevamente el nombre de Tampico a las tendencias nacionales.

El guiño llega en un momento donde la cultura pop mexicana ha incrementado su presencia en producciones globales, y Tampico, con su característico folclor urbano, se ha vuelto un tema recurrente entre audiencias jóvenes.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON