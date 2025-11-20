Así desfilaron en Cruillas

Polémica por carros alegóricos con apariencia de vehículos blindados tipo “monstruo”

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El tradicional desfile por el 20 de noviembre en el municipio de Cruillas tomó un giro inesperado este año, luego de que un grupo de niños y jóvenes participaran con tres carros alegóricos que, a primera vista, simulaban vehículos tipo “monstruo”, similares a los que suele utilizar el crimen organizado en la región.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y generaron controversia entre los habitantes, así como cuestionamientos sobre la intención detrás de dicha representación. Uno de los vehículos incluso aparentaba estar “artillado”, lo que desató una ola de críticas y preocupación.

Ante la polémica, el Ayuntamiento de Cruillas emitió un comunicado oficial en el que aclaró que la intención de los menores nunca fue recrear vehículos relacionados con la delincuencia organizada. Según la versión municipal, los participantes buscaban diseñar máquinas de ferrocarril inspiradas en el contexto histórico revolucionario de 1910.

“La representación del vehículo mostrado durante el desfile fue un acto alusivo al contexto revolucionario de 1910. De ninguna manera se buscó incitar a la violencia ni hacer alusión a situaciones ajenas a nuestras tradiciones”, expresó la alcaldesa Diana Vanessa Leal López.

La presidenta municipal reiteró que en Cruillas se respetan y celebran profundamente las tradiciones cívicas, y lamentó que las imágenes hayan sido interpretadas de manera distinta. Agregó que el municipio trabaja diariamente por la paz, el fortalecimiento cultural y la convivencia familiar.

“Continuaremos impulsando actividades que fortalezcan la identidad de nuestro municipio y promuevan un ambiente de paz y armonía”, puntualizó Leal López.

Por Julio Manuel Loya Guzmán