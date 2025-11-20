«Gracias a Dios estoy viva»: Alicia Villarreal tras vinculación a proceso de Cruz ‘N’ por violencia familiar

Alicia Villarreal rompió el silencio tras la vinculación a proceso de Cruz 'N' por presunta violencia familiar.

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Villarreal habló por primera vez, y de forma contundente, sobre la vinculación a proceso de su exesposo, Cruz ‘N’, anunciada el pasado 19 de noviembre.

La cantante dejó claro que este momento legal representa mucho más que un titular, pues lo considera un paso en su búsqueda de justicia y protección para su familia.

La noticia tomó fuerza cuando se informó que el productor musical y fundador de Kumbia Kings enfrentará un proceso por su presunta participación en el delito de violencia familiar, aunque en el comunicado difundido por él mismo se aclaró que fueron desestimados los señalamientos por intento de feminicidio y robo, el caso seguirá bajo investigación durante los próximos dos meses.

Las autoridades de Nuevo León precisaron que la investigación complementaria ahondará en el entorno familiar que la pareja mantuvo por más de dos décadas y en la dinámica con los dos hijos que comparten.

Además, entre las medidas cautelares dictadas a Martínez se encuentra la prohibición de acercarse a Villarreal y a los lugares que suelen frecuentar ambos, así como presentarse cada quince días ante las autoridades.

¿Qué dijo Alicia Villareal?

Alicia Villarreal no quiso guardar silencio y tras la audiencia, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre lo que ha vivido y sobre lo que espera del proceso, además, la intérprete reveló que, en meses recientes, ha recibido amenazas, por lo que solicitará a las autoridades que profundicen en las investigaciones.

“Estoy insistiendo porque se haga más extenso; hemos tenido amenazas en nuestra vida. Tengo que proteger a mi familia”, expresó.

La cantante también recordó que, antes de que todo esto saliera a la luz, ya había atravesado episodios de violencia en su relación, incluso admitió que en algún momento temió por su seguridad.

Pese al clima complicado, Villarreal también compartió un mensaje de fortaleza personal y reconoció que, aunque el proceso no ha sido sencillo, su divorcio marcó un punto de inflexión en su vida.

“Si tuviera que agradecer, agradezco la parte en la que me da el divorcio, la libertad, y gracias a Dios estoy viva”, dijo, dejando entrever lo difícil que pudo ser su historia.

La famosa deja claro que seguirá adelante, no solo por ella, sino por su familia, en tanto, el proceso legal continuará su curso.

Con información de Excélsior