VIDEO: Mujer sobrevive a caída de ascensor desde los 11 pisos

Médica sobrevive a la caída de un ascensor desde 11 pisos en Nueva Córdoba y relata 45 minutos de terror hasta ser rescatada.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una joven médica salteña vivió un episodio que pudo haber terminado en tragedia cuando el ascensor del edificio donde reside, en Nueva Córdoba, se precipitó en un descenso brusco que recorrió 11 pisos.

Michelle Figueroa, de 28 años, quien vive en el piso 12, tomó el elevador para buscar un pedido cuando la cabina comenzó a fallar de manera violenta.

🔴Terror en Nueva Córdoba: ascensor subió violentamente y dejó atrapada a joven 45 minutos Una residente del edificio Chacabuco Park sufrió lesiones cervicales, lumbares y en las rodillas tras un desperfecto mecánico que hizo que el ascensor ascendiera de forma violenta. pic.twitter.com/k8z8SrFVK1 — Andy Ferreyra (@andyferreyra) November 17, 2025

Contra todo pronóstico, la mujer solo sufrió lesiones leves, pero permaneció atrapada durante los 45 minutos hasta recibir indicios de ayuda.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en Chacabuco al 600. Según relató la propia Figueroa al canal eltrece, el descenso abrupto comenzó apenas inició su trayecto:

En la pantalla, aparecía el número de piso 12, 11, 10, nueve, hasta que en un momento, empiezo a sentir una velocidad mucho más rápida en el descenso, empiezan a temblar las paredes, los espejos, el techo”.

El abrupto viaje terminó en un golpe violento al llegar cerca del entrepiso inferior. “Se apagó todo y sentí un gran impacto”, recordó.

Me golpeé, estoy acostada, esperando que lleguen los bomberos”.

Desorientada, en dolor y sin poder comunicarse, Figueroa decidió grabar un video para registrar lo que estaba viviendo. “Se sintió un golpe muy fuerte, se corrieron los espejos, se rompió el techo, se rompió por todos lados el ascensor.

Me golpeé, estoy acostada, esperando que lleguen los bomberos, la policía, los técnicos, alguien para sacarme. No sé qué hacer, no sé a quién llamar”, afirma desesperada en la filmación que luego publicó en TikTok.

Atrapada en el ascensor

El caos dentro de la cabina fue total: iluminación cortada, espejos desprendidos y un silencio que solo incrementaba el pánico.

La médica, aturdida, expresó: “Yo soy médica, pero cuando le pasa a uno… se le nubla la mente”. Sin señal telefónica y con la batería a punto de agotarse, permaneció recostada y trató de no moverse para evitar agravar posibles lesiones.

“Solamente estoy acostada, inmovilizada, intentando no mover mucho lumbar y rodillas, que es lo que más me duele. No tengo señal”, relató.

Los primeros minutos fueron cruciales. Los vecinos, alertados por el estruendo y los gritos, intentaron abrir la puerta sin éxito. Sin saber si el elevador podía sufrir otra caída, la incertidumbre aumentó.

Temblaba de pánico. Pensé que podía haberme lesionado gravemente o que el ascensor volvería a caer antes de que alguien supiera que estaba ahí”, contó después.

Finalmente, tras 45 minutos, logró ser rescatada. Según detalló:

Experiencia de terror en el ascensor 😨 La médica Michelle Figueroas vivió minutos de pánico absoluto cuando el ascensor de su edificio en Córdoba cayó desde un piso once. 💬 En el video que publicó en redes sociales cuenta: «Empezó a bajar superrápido. Chocó contra el menos… pic.twitter.com/7B8DdnyJUn — RLC Noticias (@rlcnoticias) November 20, 2025

Me sacaron en el piso 15… No sé qué pasó. Lo únco que sé es lo que vivía ahí adentro: movimiento, oscuridad y terror, literalmente terror”.

Fuentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) confirmaron a El Doce TV que al llegar al edificio la joven ya había sido retirada por vecinos y que, afortunadamente, “no hubo mayores daños ni lesiones”.

Tras el rescate, Figueroa fue trasladada a un hospital para una evaluación completa. Sufrió dolores en el tobillo, rodilla, cadera y columna, aunque no se detectaron lesiones graves. Mientras tanto, la Municipalidad de Córdoba clausuró el ascensor involucrado.

La administración del edificio comenzó a recopilar información técnica y testimonios para colaborar con la investigación sobre el estado del elevador y sus condiciones de funcionamiento.

Por ahora, la médica continúa utilizando otros dos ascensores del edificio, siempre acompañada por su madre o su novio, quienes viajaron desde Salta al enterarse del accidente.

Con información de EXCÉLSIOR